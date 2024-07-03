الرئيسية أخبار عاجلة الحكومة الجديدة برئاسة مدبولى تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى الأربعاء، 03 يوليو 2024 01:37 م رئيس الوزراء يؤدى اليمين الدستورية كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي. التغيير الوزارى 2024 الحكومة الجديدة أسماء الحكومة الجديدة مصطفى مدبولى موعد التغيير الوزراى أسماء المرشحين لتولي الوزارات في التغيير كواليس التغيير الوزاري المرتقب أسماء التشكيل الوزاري الجديد تغيير وزاري خلال ساعات موعد التشكيل الوزاري الجديد موعد حلف اليمين أسماء التغيير الوزاري الجديد 2024 التغيير الوزاري الجديد اليوم تغيير وزاري في مصر خلال ساعات حركة المحافظين من هم الوزراء الراحلون الوزراء الجدد المحافظين الجدد حركة المحافظين 2024 حكومة مدبولي الجديدة الحكومة الحكومة المصرية الحكومة المصرية الجديدة الحكومة تستقيل تشكيل الحكومة الجديدة في مصر اسماء الوزراء الحاليين اسماء وزراء مصر الحاليين رئيس وزراء مصر الجديد التعديل الوزارى الجديد في مصر مراسم حلف اليمين للحكومة المصرية الجديدة مراسم حلف اليمين مقر رئاسة الجمهورية حكومة مدبولي حكومة جديدة حلف اليمين للحكومة الجديدة مشاركة