وزير الرى:‫ نواصل تطوير المنظومة ورفع كفاءة استخدام المياه

كتبت أسماء نصار

توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تجديد الثقة له وذلك عقب حلف اليمين الدستورية.

وأكد سويلم أن وزارة الموارد المائية والري ستواصل العمل لاستكمال ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، والسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين.

وثمّن سويلم ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي يعتبرها وسام شرف يعتز به ، متعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن ، والمساهمة مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة في مواصلة مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها الدولة المصرية على جميع الأصعدة لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الوطن.

وأكد أن الوزارة ستواصل كافة مجهوداتها لتطوير المنظومة المائية و رفع كفاءة استخدام المياه وضمان استيفاء الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، وخدمة قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى ، وذلك بعقول وأيدي رجال وزارة الموارد المائية والري المخلصين.