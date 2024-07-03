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وزير التموين الجديد يبدأ مهام عمله.. وضبط الأسعار أبرز التحديات

الأربعاء، 03 يوليو 2024 03:52 م
وزير التموين الجديد يبدأ مهام عمله.. وضبط الأسعار أبرز التحديات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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عقب أداء حلف اليمين يبدأ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مهام عمله اليوم الأربعاء  بملف منظومة السلع الغذائية خاصة وان هذا الملف يعد من أبرز الملفات  بالوزارة، من حيث السلع التموينية  والخبز بالمدعم والعمل على توصيل الدعم الى مستحقيه، مؤكدا على  أهمية ضبط الأسعار الفترة المقبلة بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، خاصة وزارة الزراعة ووزارة المالية.

وكان الدكتور شريف التموين وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد في  تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أن المستحقون سيحصلون على الدعم فى صورة نقدية أو صورة عينية، وهى أيضًا من المهام الأولى المكلف بها، وإن شاء الله سنعمل جاهدين بالتعاون مع وزارة الاتصالات على ضبط العملية بشكل تكنولوجى، مشيرا إلى أن خدمة المواطنين هى رقم واحد، وتخفيف العبء عن المواطن المصرى هى الشغل الشاغل لوزارة التموين من الآن فصاعدًا.







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