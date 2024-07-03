اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يوليو 2024 03:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الأوقاف: الاستفادة من طاقات الدعاة بشكل صحيح والاهتمام بقضايا المجتمع

الأربعاء، 03 يوليو 2024 02:35 م
وزير الأوقاف: الاستفادة من طاقات الدعاة بشكل صحيح والاهتمام بقضايا المجتمع الدكتور أسامة الأزهرى وزير الاوقاف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسامة الأزهري يقدم الشكر للرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء

وجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ثقته ، مؤكدا أننا لن ندخر جهدا  في العمل تحت قيادته لتقديم كل ما يليق بوطننا العظيم وشعبه العظيم.

ووجه الشكر أيضا إلى الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ثقته واختياره وزيرا للأوقاف في التشكيل الحكومي الجديد.

وزير الأوقاف: سنبذل أقصى الجهد في تطوير العمل الدعوي

وأضاف في أولى تصريحاته : إلى شعب مصر العظيم، الذي تحملنا أمانة خدمته سنعمل بكل ما في وسعنا وطاقتنا تقديرا وإجلالا لأهلنا الكرام في كافة ربوع الوطن.

أسامة الأزهري يشكر وزير الأوقاف السابق د. مختار جمعة

ووجه كلمة شكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق على كل جهد بذله في تحمل الأمانة، وبإذن الله نكمل المسيرة ونبني على كل ما سبق.

ووجه كلمة إلى العلماء والدعاة والخطباء والعاملين جميعا في وزارة الأوقاف بأن نعمل جميعا لتقديم العلم النافع المنير، وتقديم كل جميل وراق، حتى نملأ وعي المصريين جميعا بالعلم والأمل والعمل والنجاح، ونجتاز بوطننا العظيم كل تحدياته، وتكون المساجد والمنابر وبيوت الله تعالى مصدر إشعاع ونور كما هو دورها العظيم

وأكد الدكتور أسامة الأزهري على مواصلة العمل وبذل أقصى الجهد في تطوير العمل الدعوي وتطوير وتأهيل الأئمة والواعظات، وإعداد برامج دعوية خاصة بالشباب تراعي احتياجاتهم واهتماماتهم وتستجيب لتساؤلاتهم، وتحسين وحسن إدارة أموال الوقف، والتعاون مع كافة المؤسسات الدينية.

وجدد وزير الأوقاف تأكيده على مواجهة التحديات التي يمر بها العمل الدعوي، والاستفادة من طاقات الدعاة بشكل صحيح، وأن نضع في الاعتبار القضايا التي تشغل المجتمع، وننشر القيم الدينية الصحيحة والأخلاق النبوية المحمدية العظيمة.

وأشار إلى أنه وصلته رسائل التهنئة من كافة ربوع مصر ومن محيطنا العربي والإسلامي، حيث وصلته رسائل تهنئة من المغرب ونيجيريا ولبنان والبرازيل واندونيسيا وكازاخستان وبريطانيا وتونس والعراق والإمارات والأردن واليمن وسلطنة بروناي والسعودية وسوريا واستراليا وسريلانكا وداغستان، فأتشرف بتقديم الشكر الجزيل لكل من تفضل بالتهنئة العزيزة الغالية، مع وعد لكافة المؤسسات والأصدقاء في كل تلك الدول بأن نعمل معهم لتقديم كل هو نافع لأوطاننا جميعا وللإنسانية كلها في العالم كله.







وزير الاوقاف

اسامة الازهرى

موعد حلف اليمين للحكومة الجديدة

مراسم حلف اليمين

مقر رئاسة الجمهورية

موعد حلف اليمين للوزراء الجدد

حلف اليمين للوزارة الجديدة

حلف اليمين للحكومة الجديدة

حلف اليمين أمام الرئيس

التغيير الوزارى 2024

الحكومة الجديدة

أسماء الحكومة الجديدة

مصطفى مدبولى

موعد التغيير الوزراى

أسماء المرشحين لتولي الوزارات في التغيير

كواليس التغيير الوزاري المرتقب

أسماء التشكيل الوزاري الجديد

تغيير وزاري خلال ساعات

موعد التشكيل الوزاري الجديد

موعد حلف اليمين

أسماء التغيير الوزاري الجديد 2024

التغيير الوزاري الجديد اليوم

تغيير وزاري في مصر خلال ساعات

حركة المحافظين

من هم الوزراء الراحلون

الوزراء الجدد

المحافظين الجدد

حركة المحافظين 2024

حكومة مدبولي الجديدة

الحكومة

الحكومة المصرية

الحكومة المصرية الجديدة

الحكومة تستقيل

تشكيل الحكومة الجديدة في مصر

اسماء الوزراء الحاليين

اسماء وزراء مصر الحاليين

رئيس وزراء مصر الجديد

التعديل الوزارى الجديد في مصر

مراسم حلف اليمين للحكومة المصرية الجديدة

اليوم السابع بلس

الدكتور اسامة الازهري

وزير الاوقاف الجديد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة