أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: طرح السمك البلطى فى معرض الدقى بـ50 جنيهاً للكيلو

إعداد سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

انخفاض سعر بيض المائدة فى معرض أهلا رمضان بالعمرانية

وزارة الزراعة: طرح السمك البلطى فى معرض الدقى بـ50 جنيهاً للكيلو

ما حكم التدخين أثناء الصيام؟..دار الإفتاء تجيب

وزير النقل يبحث مع السفير الإسبانى إنشاء مصنع لتوطين صناعة القطارات

وزارة الصحة: فحوصات ما قبل الزواج مهمة لضمان صحة الأطفال

وزارة التموين: ارتفاع عدد المحال المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ3206 محلات

وزارة التموين: غدا آخر أيام الأوكازيون الشتوى 2024

الأرصاد: ارتفاع مؤقت بالحرارة اليوم وغدا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

هيئة الدواء تقدم نصائح هامة للحفاظ على صحة الفم

وزير الأوقاف: 17 مليار جنيه قيمة بناء وتجديد أكثر من 11 ألف مسجد

بداية فصل الربيع رسميا بالنصف الشمالى للكرة الأرضية.. يستمر 92 يوما و17ساعة

ارتفاع بالحرارة غدا وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 26 درجة

لماذا لا يعتبر الشذوذ زنا؟.. على جمعة: المثلية فساد فكرى ضد الفطرة

الصحة: الكشف على 1.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»

الإمام الطيب: طلاب من غزة بالأزهر قتلت عائلاتهم كلها ونساعد الفارين منهم

شيخ الأزهر: الصهاينة ارتكبوا جميع المحرمات والله تعالى أجل عقابهم

هيئة الخدمات البيطرية: سيتم إيداع أسد التجمع حديقة حيوان بنى سويف (تحديث)

يسارعون في الخيرات ويرجون القبول.. آلاف المصلين من جنسيات مختلفة بصلاة التراويح في الأزهر.. صور

أول فيديو لـ أسد التجمع بعد وصوله حديقة حيوان بنى سويف

توقيع بروتوكول تشغيل القمر الصناعى "مصر سات 2" بين مصر والصين