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ارتفاع بالحرارة غدا وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الأربعاء، 20 مارس 2024 01:42 م
ارتفاع بالحرارة غدا وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 26 درجة درجة الحرارة - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 15.

 

 







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