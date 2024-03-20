وزير النقل يبحث مع السفير الإسبانى إنشاء مصنع لتوطين صناعة القطارات

كتب سيد الخلفاوى

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل السفير البار وايرانتو سفير أسبانيا في القاهرة وذلك لدعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مجالات مترو الأنفاق والسكك الحديدية.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقتين وأهمية المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها كما أشاد السفير الأسباني بالقاهرة بالتعاون الجاري مع الجانب المصري في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مؤكداً على تطلع حكومة بلاده لزيادة حجم التعاون مع الحكومة المصرية في قطاع النقل خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر

وأعرب السفير الاسباني بالقاهرة عن الاهتمام الكبير من الشركات الاسبانية للتعاون مع الجانب المصري في مجال النقل البحري خاصة مع التطور الكبير في هذا المجال في مصر وهو ما رحب به وزير النقل حيث أكد أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على المواني المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت وان هناك فرصا عديدة في مختلف المحطات بالموانئ المصرية امام الشركات الاسبانية للتعاون مع الجانب المصري بحيث يقوم الجانب المصري بإنشاء البنية التحتية للمحطات ويقوم الجانب الاسباني بإنشاء البنية الفوقية لها وادارتها وتشغيلها وصيانتها ثم إعادة تسليمها بعد ذلك ، كما أكد السفير الاسباني بالقاهرة على رغبة الشركات الاسبانية للتعاون مع الجانب المصري في مجال الاتوبيسات الكهربائية وهو ما أشاد به وزير النقل الذي اكد على أهمية إقامة مصنع لهذه النوعية من الاتوبيسات في مصر لتوطين هذه الصناعة بها ، مما سيشكل نموذجاً للتعاون المستقبلي بين الجانبين في هذا المجال الهام خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الاتوبيسات الكهربائية

وتطرقت المباحثات الى آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع شركة تالجو الاسبانية لتصنيع وتوريد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة (15) سنة، شاملة الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات وفقا للعقد المبرم بين هيئة السكك الحديدية وبين شركة تالجو وكذلك اخر المستجدات الخاصة بإقامة مصنع للوحدات المتحركة بمصر بالتعاون مع شركة تالجو ضمن خطة توطين صناعة النقل في مصر ، حيث أكد السفير الاسباني على ان تالجو تبدى اهتماما كبيرا بتنفيذ هذا المشروع الهام وهو ما أشاد به وزير النقل الذي أكد على أهمية هذا المصنع في تلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق للتصدير للدول الأخرى وخاصة دول الشرق الأوسط وافريقيا كما تم مناقشة التعاون حول عدد من المشروعات الأخرى مثل إعادة تأهيل وصيانة 23 قطار بالخط الأول وتطوير وازدواج ورفع كفاءة وتحديث نظم الإشارات بعدد من خطوط السكك الحديدية مثل خط قليوب منوف طنطا ، وقليوب شبين القناطر الزقازيق .

وفي ختام الاجتماع سلم السفير الاسباني وزير النقل المصري دعوة من وزير النقل الاسباني لزيارة اسبانيا للتباحث معه ومع وعدد من المسئولين الاسبان حول عدد من الموضوعات الهامة في قطاع النقل والالتقاء بعدد من الشركات الاسبانية المتخصصة في مجال النقل وزيارة المصانع التابعة للشركات التي تنفذ مشروعات مع الجانب المصري .

