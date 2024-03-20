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وزارة التموين: غدا آخر أيام الأوكازيون الشتوى 2024

الأربعاء، 20 مارس 2024 12:17 م
وزارة التموين: غدا آخر أيام الأوكازيون الشتوى 2024 الاوكازيون الشتوى
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالاوكازيون الشتوي 2024 حتى أخر فترة غدا الخميس وسط تكثيف الرقابة على الأسواق لمتابعة عروض التخفيضات، والتأكد من التزام المحلات التجارية بالأسعار المعلنة والتصدي لأى مخالفات من شأنها الاضرار بحقوق المستهلك.

وأكد أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، وأن أخر موعد للاوكازيون الشتوي 2024 غدا الخميس، وذلك بعد قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حتى يوم 21 مارس 2024، وأنه جارى متابعة عمل المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2024، للتأكد من جدية العروض المطروحة فى الأسواق والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، تنفيذا لتوجيهات الوزير وأن وزارة التموين تحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال تنظيم الاوكازيون الشتوي 2024 بالتعاون مع الجهات المعنية، وأن نسبة التخفيضات بالأوكازيون الشتوى تتراوح من 20 إلى 65% لبعض المنتجات.


 







الاوكازيون الشتوى 2024

تخفيضات الاوكازيون الشتوى 2024

عروض تخفيضات الاوكازيون الشتوى




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