لماذا لا يعتبر الشذوذ زنا؟.. على جمعة: المثلية فساد فكرى ضد الفطرة

كتب سمير حسنى

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، على سؤال سيدة لماذا يخاف المسلمين من المثلية الجنسية ولماذا لا يعتبروها زنا؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الأربعاء: "هذا الفعل ضد الفطرة، لكن الزنا مع الفطرة، ربنا وضع جاذبية بين الرجل والمرأة من أجل عمارة الأرض، لكن ده لزومة إيه؟ فهذا نوع من أنواع الفساد الفكرى، فهناك فارق كبير بينهما فى الدافع والاحتياج".

وتابع: "الشذوذ نوع من أنواع التعود قد يكون الشخص تم الاعتداء عليه وهو صغير فتعود على ذلك، ولذلك اتفقت الصحابة في العقوبة على هذا، ولكن اختلفوا هل هذا الفعل الخبيث مثل الزنا أم أعلى من الزنا أم أقل من الزنا".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.