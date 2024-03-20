هيئة الخدمات البيطرية: سيتم إيداع أسد التجمع حديقة حيوان بنى سويف (تحديث)

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن إدارة الحياة البرية بالهيئة تسلمت الأسد الذى عثر عليه يتجول فى شوارع منطقة التجمع الأول أمس وسيتم إيداعه فى حديقة الحيوان بمحافظة بنى سويف.

وكانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغا من الأهالي بإمساك صاحب فيلا لأسد صغير "شبل" يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة وتم السيطرة عليه، والامساك به بواسطة شبكة، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

يذكر أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023 الصادر في مايو الماضى، نظم عملية اقتناء المواطنين للحيوانات الخطرة او المفترسة حيث نصت المادة "2" من القانون على ان "يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة" ومنها الأسود والفهود الا بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات.

كما حظر القانون ان يتم اصطحاب الأسود إلى الشوارع حيث نص في المادة رقم "3" على أن "يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة".