انخفاض سعر بيض المائدة فى معرض أهلا رمضان بالعمرانية

كتبت - مرام محمد

تنوع المعروضات داخل معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، حيث يقام على مساحة 2000م2، تضم 110 باكيات بيعية، يطرح العارضون من خلالها مختلف المنتجات والسلع الغذائية من (السكر، والأرز، والزيت، والبقوليات والتوابل بكل أنواعها، ومنتجات الأجبان والألبان، والدواجن واللحوم، وياميش رمضان) بتخفيضات تصل لـ30%.

يطرح المعرض، يوميًا خلال شهر رمضان الكريم، بيض المائدة بأسعار مخفضة، وذلك ضمن عشرات السلع الغذائية الأساسية التي يتيحها للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث يعرض طبق البيض الأبيض والأحمر الصغير بسعر 155 جنيهًا، والطبق الكبير بسعر 160 جنيهًا، وطبق البيض البلدي الصعيدي بسعر 165 جنيهًا.

ووزعت معارض "أهلًا رمضان" في محافظة الجيزة بنطاقات جغرافية متعددة وفقًا للكثافات السكانية لتغطية مساحات واسعة من المحافظة، والوصول إلى كافة المواطنين، حيث شهدت المحافظة إقامة المعرض الرئيسي لـ"أهلًا رمضان" في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية، ومعارض أخرى في كلًا من البدرشين وإمبابة ومدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية لانتظام العمل داخل المعارض وتوافر السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وعلى رأسها السلع الاستراتيجية "السكر والأرز والزيت والمكرونة واللبن والفول و الجبن والتأكد من استقرار عمليات البيع والشراء وفقًا لقوائم الأسعار المحددة بنسب التخفيضات.



