هيئة الدواء تقدم نصائح هامة للحفاظ على صحة الفم

كتب وليد عبد السلام

وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح لصحة الفم بمناسبة اليوم العالمى وذلك لضمان صحة أفضل للأسنان حيث تتضمن النقاط التالية :-

-استخدام معجون أسنان غني بالفلوريد وغسل الأسنان بحركات دائرية لمدة دقيقتين مرتين يوميًا. ​

-عدم غسل الفم بالماء مباشرة بعد غسل الأسنان بل الانتظار قليلًا لتُبقي طبقة الفلوريد على الأسنان. ​

-التخلص من فرشاة الأسنان القديمة أو المهترئة كل ثلاثة أشهر لضمان الحصول على النتيجة المثلى من نظافة الأسنان. ​

-استخدام خيط الأسنان مرة يوميًا على الأقل للتخلص من بقايا الطعام العالقة بين الأسنان التي لا تستطيع فرشاة الأسنان الوصول إليها. ​

-يمكن استخدام غسول الفم الذي يحتوي على مادة الفلوريد بعد تناول الطعام خاصة في حالة عدم استطاعة غسل الأسنان. ​

-الابتعاد عن التدخين؛ إذ يؤثر ذلك على صحة اللثة ويؤدي إلى تصبغ الأسنان وفقدانها وقد يؤدي إلى سرطان بالفم.​

-الحرص على تناول أطعمة متوازنة قليلة السكريات غنية بالفاكهة والخضروات عوضًا عن السكريات غير الصحية. ​