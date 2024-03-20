الإمام الطيب: طلاب من غزة بالأزهر قتلت عائلاتهم كلها ونساعد الفارين منهم

الأمير نصري

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه علينا ترجمة اسم "الحليم" فى أفعالنا وحياتنا بالتدرب على الصفح عن الآخرين، والمطلوب من المؤمن أن يكون صفوحا وغفورا وأن يتأثر بهذه الأسماء ويتدرب عليها، وأن يكون حديثه للناس وتبسمه صدقة.



وأضاف الإمام الأكبر خلال حديثه بالحلقة العاشرة من برنامج "الإمام الطيب" الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ، على قناة "الحياة"، أنه على المؤمن ألا يعجل إذا أخطأ معه أحد ويعاتب عتابا رقيقا، لا يأخذ موقف منذ البداية خاصة إذا كان من الأهل، ويساعده فى ذلك دراسة صفات النبى صل الله عليه وسلم.



ولفت الإمام الطيب أنه عندما يحرم النبى على المسلمين أن يهدموا مبنى فى جيش العدو وأن يقتلوا أعمى أو إمرأة أو طفل أو حتى قالوا لا يقتل حيوانا إلا إذا احتاجه للأكل وبقدر ما يحتاج أو أن يفرق نحلا أو يحرق نخلا، كل هذا فى جيش العدو، ويحرم قتل الراهب فى صومعته أو التعرض له.



تابع، قارن بين قواعد القتال فى الإسلام وبين ما يحدث الآن فى قطاع غزة، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلى يخيف أهل القطاع ويصبحون لقمة سائغة للصياد، ولا يهمهم الأطفال والنساء والرجال والمرضى والمساجد والمستشفيات والجامعات والبيوت.



ولفت إلى أن الكثير من الطلاب الذين يعيشون فى المدينة الجامعة بالقاهرة يؤكدون أن المنزل تم هدمه على كل الأسرة، ونساعد بعض الفارين منهم.