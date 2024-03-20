وزارة الزراعة: طرح السمك البلطى فى معرض الدقى بـ50 جنيهاً للكيلو

كتبت أسماء نصار

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمنافذ والمتابعة، إن مبيعات الأسماك في معرض الوزارة بالدقى المقام تحت شعار "من خيرمزارعنا لأهالينا" حققت أمس 3 أطنان.

وأضاف صالح في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه يتم طرح أسماك البلطى بأسعار " 50 – 60 – 70 جنيهاً للكيلو"، مشيراً إلى أنه يتم يومياً مضاعفة الكميات المعروضة بنفس الجودة لإقبال المواطنين على الشراء.

وأوضح صالح أن المعرض مفتوح من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً يوميًا، ولا يوجد إجازة يوم الجمعة، وذلك على مدار شهر رمضان تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة بإتاحة كافة السلع للمواطنين طوال الشهر الكريم.



جدير بالذكر، أنه يتم ضخ السلع والمنتجات الغذائية، بجميع المنافذ التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، والبالغ عدها 274 منفذ ثابت، و33 منفذ متحرك تجوب القرى والمياديين والمناطق النائية، للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، كافة المنتجات من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات البان وبقوليات وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطنين.