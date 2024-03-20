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الأرصاد: ارتفاع مؤقت بالحرارة اليوم وغدا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

الأربعاء، 20 مارس 2024 12:33 م
الأرصاد: ارتفاع مؤقت بالحرارة اليوم وغدا والعظمى فى القاهرة 25 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم الأربعاء وغدا الخميس أول أيام فصل الربيع، ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع اليوم الأربعاء أن تسجل القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة، و شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 13 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى  15 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.







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