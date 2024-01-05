اليوم السابع
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الجمعة، 05 يناير 2024 12:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: إعداد سجل خاص بكل سلعة استراتيجية

الجمعة، 05 يناير 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: إعداد سجل خاص بكل سلعة استراتيجية وزارة التموين - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 

دار الإفتاء عن استخدام تطبيقات الزواج: وسيلة مشروعة حسب المذهب الشافعى

جهاز حماية المستهلك يعلن عن رقم جديد لخدمة واتساب لتلقى شكاوى المواطنين

تشكيل اللجنة العليا لانتخابات نقابة البيطريين.. والتصويت 6 مارس المقبل

 







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