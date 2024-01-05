أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: إعداد سجل خاص بكل سلعة استراتيجية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
دار الإفتاء عن استخدام تطبيقات الزواج: وسيلة مشروعة حسب المذهب الشافعى
جهاز حماية المستهلك يعلن عن رقم جديد لخدمة واتساب لتلقى شكاوى المواطنين
رابط استمارة أولى ثانوى لتحديث البيانات استعدادا لامتحانات "الترم الأول"
وزارة البيئة تنتهى من توقيع عقود التشغيل لمنظومة النظافة بـ3 محافظات
وزارة النقل توقع عقد إدارة وتشغيل محطات الركاب بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ
تشكيل اللجنة العليا لانتخابات نقابة البيطريين.. والتصويت 6 مارس المقبل
وزير النقل: مصر لا تبيع موانئها ويتم الشراكة فى التشغيل والإدارة
وزارة الصحة توجة رسائل هامة لتقليل فرص مقاومة المضادات الحيوية
"الزراعة": نشر فرق إرشادية ريفية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني بكافة المحافظات
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