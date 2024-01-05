أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: إعداد سجل خاص بكل سلعة استراتيجية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

دار الإفتاء عن استخدام تطبيقات الزواج: وسيلة مشروعة حسب المذهب الشافعى

تشكيل اللجنة العليا لانتخابات نقابة البيطريين.. والتصويت 6 مارس المقبل