"الزراعة": نشر فرق إرشادية ريفية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني بكافة المحافظات

كتبت أسماء نصار

قال الدكتورعادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، إنه سيتم نشر الفرق الإرشادية الريفية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى فى كافة المحافظات، مشيرا إلى أن الباحثين بالمركز وبالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي سوف يتواجدون بكثافة اعتبارا من الإثنين القادم.

وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية، أن الفرق الإرشادية الريفية سوف تنظم ندوات إرشادية للمزراعين والمربين في المواقع والحقول حول المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني فى محافظة القليوبية لمحاصيل القمح والفراولة والبطاطس، ومحافظة الغربية للبطاطس والإنتاج الحيواني، ومحافظة كفر الشيخ للقمح وبنجر السكر، ومحافظة سوهاج حول محصولي القمح والبصل، ومحافظة الشرقية للفراولة والبطاطس، ومحافظة الجيزة حول محاصيل البسلة والخيار والطماطم، ومحافظة البحيرة للفول البلدي، ومحافظة الدقهلية حول محصول البطاطس، ومحافظة المنيا لمحصول الفول البلدي، ومحافظة المنوفية للبطاطس، ومحافظة الإسماعيلية لمحصولي البسلة والفراولة، بالإضافة إلى الإنتاج الحيواني، ومحافظة بنى سويف لمحصولي القمح والفول البلدى، ومحافظة قنا لقصب السكر والقمح.

وتابع رئيس مركز البحوث الزراعية، أن الفرق الإرشادية سوف تتواجد طوال العام مع المزراعين في جميع محافظات الجمهورية لتقديم التوصيات والإرشادات الفنية والتوعية بالأصناف الجديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية، وكذلك بأساليب والممارسات الزراعية الجديدة وأهمية استخدام الميكنة الحديثة من الزراعة وحتى الحصاد.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عقد اجتماعا مع قيادات الوزارة المعنية بالإرشاد الزراعي، وبحث معهم التوسع فى تطوير وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والاستعانة بالإرشاد الرقمى والتطبيقات الحديثة حتى تصل إلى جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية، الأمر الذى يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع مستوى معيشتهم.