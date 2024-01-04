دار الإفتاء عن استخدام تطبيقات الزواج: وسيلة مشروعة حسب المذهب الشافعى

كتب أحمد عرفة

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتو ى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، عن حكم استخدام التطبيقات الإلكترونية فى الزواج، قائلا: "هناك مدرستين، السادة الشافعية تقول إنها وسيلة مشروعة لكن فى نفس الوقت ينظرون إلى أن استخدام هذه الوسيلة مسؤولية المستخدم".

وأضاف أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: "المدرسة الثانية، وهى السادة المالكية، تقول إن الأمر يتعلق في ما توديه هذه التطبيقات الإلكترونية فى الزواج"، لافتا إلى أن دار الافتاء تنظر إلى التطبيقات أنها وسيلة للتعارف، لكنها تستخدم فيما لا تؤدى الغرض الذى أسست من أجله.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.