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رابط استمارة أولى ثانوى لتحديث البيانات استعدادا لامتحانات "الترم الأول"

الخميس، 04 يناير 2024 07:30 م
رابط استمارة أولى ثانوى لتحديث البيانات استعدادا لامتحانات "الترم الأول" وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يبحث كثير من أولياء أمور وطلاب للصف الأول الثانوى العام والثانى الثانوى العام عن استمارة التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، ويمكن لطلاب أولى ثانوى الدخول على الرابط التالى
 
وذلك لتحديث وتدقيق البيانات استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق 11 يناير الجارى وحتى 24 من نفس الشهر. 
 
وكانت الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية: 
 
- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس. 
 
- مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير الجارى.
 
- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفتره من 11 يناير الجارى إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.
 
- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.
 
- التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.
 
- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب. 






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