وزارة البيئة تنتهى من توقيع عقود التشغيل لمنظومة النظافة بـ3 محافظات

كتبت منال العيسوى

أعدت وزارة البيئة نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وكذلك تشغيل المحطات الوسيطة الثابتة، ومصانع المعالجة والمدافن الصحية، وتم إرسالها إلى وزارة التنمية المحلية لتعميمها على المحافظين، إضافة إلى تقديم الدعم الفني بشأن كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع، واعتماد عقود منظومة النظافة بمحافظة القاهرة المنطقتين الشرقية والغربية.

كما انتهت وزارة البيئة من توقيع عقود منظومة النظافة بكل من محافظة الإسكندرية للجمع والنقل والمعالجة والتخلص، إضافة إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وأيضا محافظة المنوفية.

جدير بالذكر أنه تم إعداد النماذج الاسترشادية لكراسات الشروط والمواصفات لخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، حيث تم تقسيم الخدمات الرئيسية لكراستين، هما كراسة جمع ونقل ونظافة الشوارع، وكراسة معالجة وتخلص نهائي، وتم التوافق علي الكراستين من شركاء العمل، وتعميم الكراسات علي المحافظات للبدء في اجراءات طرحها طبقا لقانون 182 ووفق آلية الطرح السليمة.