اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يناير 2024 07:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة البيئة تنتهى من توقيع عقود التشغيل لمنظومة النظافة بـ3 محافظات

الخميس، 04 يناير 2024 07:05 م
وزارة البيئة تنتهى من توقيع عقود التشغيل لمنظومة النظافة بـ3 محافظات وزارة البيئة -أرشيفية
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعدت وزارة البيئة نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وكذلك تشغيل المحطات الوسيطة الثابتة، ومصانع المعالجة والمدافن الصحية، وتم إرسالها إلى وزارة التنمية المحلية لتعميمها على المحافظين، إضافة إلى تقديم الدعم الفني بشأن كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع، واعتماد عقود منظومة النظافة بمحافظة القاهرة المنطقتين الشرقية والغربية.
 
كما انتهت وزارة البيئة من توقيع عقود منظومة النظافة بكل من محافظة الإسكندرية للجمع والنقل والمعالجة والتخلص، إضافة إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وأيضا محافظة المنوفية.
 
جدير بالذكر أنه تم إعداد النماذج الاسترشادية لكراسات الشروط والمواصفات لخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، حيث تم تقسيم الخدمات الرئيسية لكراستين، هما كراسة جمع ونقل ونظافة الشوارع، وكراسة معالجة وتخلص نهائي، وتم التوافق علي الكراستين من شركاء العمل، وتعميم الكراسات علي المحافظات للبدء في اجراءات طرحها طبقا لقانون 182 ووفق آلية الطرح السليمة.
 
 






المخلفات

الجمع للمخلفات

التخلص من المخلفات

معالجة المخلفات

اعادة تدوير المخلفات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة