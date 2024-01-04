اليوم السابع
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الخميس، 04 يناير 2024 04:30 م
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وزارة التموين تفحص عروض شركات توريد السكر المستورد الخام السبت المقبل

الخميس، 04 يناير 2024 03:00 م
وزارة التموين تفحص عروض شركات توريد السكر المستورد الخام السبت المقبل سكر أبيض
كتب مدحت وهبة

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تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين، بعد غدا السبت عروض الشركات الراغبة في التقديم  لممارسة توريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أى منشأ و 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية وفترة وصول من 20 فبراير حتى 5 مارس 2024 و / أو وصول من 6 مارس إلى 20 مارس 2024.
 
على جانب آخر تستمر  وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يناير  2024  ، حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة  بقيمة 50 جنيها ،بجانب أيضا صرف 5 ارغفة خبز يوميا لكل فرد بما يعادل 150 رغيف شهريا بقيمة 5 قروش للرغيف رغم تكلفة انتاج الرغيف 1 جنيه، حيث تتحمل الدولة  91 مليار جنيه لدعم الخبز  سنويا  و36 مليون جنيها للسلع التموينية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع المدعمة  لتخفيف العبء على المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية.
 
 






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