وزارة التموين تفحص عروض شركات توريد السكر المستورد الخام السبت المقبل

كتب مدحت وهبة

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين، بعد غدا السبت عروض الشركات الراغبة في التقديم لممارسة توريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أى منشأ و 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية وفترة وصول من 20 فبراير حتى 5 مارس 2024 و / أو وصول من 6 مارس إلى 20 مارس 2024.