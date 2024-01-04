وزير النقل: محطتا سفاجا والغردقة مطورتان على أعلى مستوى وتجارة الترانزيت تأتى بالخير

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، أنه يوجد 3 محطات للركاب في منطقة البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وهم " سفاجا والغردقة"، وتم تطويرهما على أعلى مستوى، وكذلك محطة شرم الشيخ التي تستقبل السائحين والتي تحتاج لمزيد من التطوير ورفع الكفاءة.

وأضاف وزير النقل، خلال المؤتمر المنعقد الآن بالوزارة، أنه تم التعاون والشراكة مع الأشقاء في الإمارات - مع شركة أبوظبي في الموانئ، و أصبحت شريك هام وأساسي لتطوير الموانئ وكذلك مجال جديد، وهو تشغيل محطات الركاب .

وأكد قائلا : قادرين نشغل المحطات ولكن الافضل الشراكات مع أشقائنا ولديهم مراكب تنقل الركاب السائح من ميناء زايد فى الإمارات إلى ميناء العقبة وشرم وسفاجا، والشراكة اليوم بين هيئة موانئ البحر الأحمر وشركة موانئ أبوظبي لتسيير خط كروز بين مينا زايد والثلاث موانئ ، مشيرا إلى أهمية التكامل والشراكة مع الأشقاء، و سيتم تحرير العقد في القريب العاجل وتوقيع العقد النهائي لمدة 15 سنة.

وتابع وزير النقل : "نقدر ندير محطاتنا وموانينا ولكن لما التعاون يكون مع شركات عالمية كبيرة زي الخطوط الملاحية الكبيرة العالمية والمشغلين العالميين.. ده بيضيف تجارة كبيرة محتاجها وأنا عايز إدارة الترانزيت التي لن تأتي لمصر إلا بالتعاون وتعظيم تجارة الترانزيت.. بتجيب دخل كبير جدًا والتعاون ينضمن بضائع اكثر والتعاون مع بعض شئ محدود ليعود علينا بالخير ودخل كبير للاقتصاد المصري".

جاء ذلك خلال مؤتمر بوزارة النقل بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك للتوقيع بالأحرف الأولي لعقد منح التزام تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي لمحطات الركاب السياحية بموانئ الغردقة و سفاجا و شرم الشيخ لتكون ضمن شبكة الموانئ الدولية التي تديرها المجموعة في اسيا و أوروبا، ويحضر الفاعليات رئيس وقيادات هيئة موانئ البحر الأحمر، ورئيس وقيادات مجموعة موانئ أبوظبي، وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة.