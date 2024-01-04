اليوم السابع
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وزير النقل: مصر لا تبيع موانئها ويتم الشراكة فى التشغيل والإدارة

الخميس، 04 يناير 2024 05:05 م
وزير النقل: مصر لا تبيع موانئها ويتم الشراكة فى التشغيل والإدارة وزارة النقل - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن مصر منفتحه على كل الشركات العالمية، وأن مصر لا تبيع موانيها، ولا يتم الاستحواذ عليها، موضحا أن التعاقد مع موانئ أبوظبي في محطات الركاب ب" سفاجا والغردقة وشرم الشيخ"، يشمل تعاقد إدارة وتشغيل وتطوير محطات الركاب السياحية وسيتم إعادة تسليمها بعد 15 سنة، وليس بيع او استحواذ.
 
 وأضاف وزير النقل،خلال المؤتمر المنعقد الأن بالوزارة،، قائلا:" الاستحواذ لو قولت أن شركة موانئ أبوظبي اشترت مينا لكن لما أنا أعمل البنية الأساسية ويجي يشاركني شقيقي لا هو بيع ولا استحواذ، وهو نوع من أنواع الشراكة مرة حق انتفاع ومرة شراكة وهذا استثمار لا هو بيع ولا استحواذ".
 
جاء ذلك خلال مؤتمر بوزارة النقل بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك للتوقيع بالأحرف الأولي لعقد منح التزام تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي لمحطات الركاب السياحية بموانئ الغردقة و سفاجا و شرم الشيخ لتكون ضمن شبكة الموانئ الدولية التي تديرها المجموعة في اسيا و أوروبا، ويحضر الفاعليات رئيس وقيادات هيئة موانئ البحر الأحمر، ورئيس وقيادات مجموعة موانئ أبوظبي، وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
 






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