وزارة النقل توقع عقد إدارة وتشغيل محطات الركاب بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ

كتب سيد الخلفاوى

وقّعت وزارة النقل بالأحرف الأولى على عقد منح التزام تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي لمحطات الركاب السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ، لتكون ضمن شبكة الموانئ الدولية التي تديرها المجموعة في آسيا وأوروبا.

ويحضر الفعاليات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ورئيس وقيادات هيئة موانئ البحر الأحمر، ورئيس وقيادات مجموعة موانئ أبوظبي، وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح وزير النقل أنه سيتم تحرير العقد النهائى في القريب العاجل وتوقيع العقد النهائي سيكون لمدة 15 سنة.

جاء ذلك خلال مؤتمر بوزارة النقل بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك للتوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي لمحطات الركاب السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ، لتكون ضمن شبكة الموانئ الدولية التي تديرها المجموعة فى آسيا وأوروبا، ويحضر الفعاليات رئيس وقيادات هيئة موانئ البحر الأحمر، ورئيس وقيادات مجموعة موانئ أبوظبي، وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة.