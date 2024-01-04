وزارة الصحة: تقديم خدمات بمستشفيات الأمراض الصدرية لـ2.7 مليون مواطن خلال 2023

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 2 مليون و734 ألفا و 298 مواطنا بمستشفيات الأمراض الصدرية التابعة للوزارة على مستوي محافظات الجمهورية، ضمن حملة"100 يوم صحة"، خلال العام الماضي 2023.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات الطبية المقدمة تضمنت 2 مليون و224 ألفا و275 خدمة قدمت بالعيادات الخارجية المجانية والإقتصادية وأقسام الطوارئ بمستشفيات الأمراض الصدرية.

كما تم تقديم الرعاية الطبية لـ 67 ألفا و 699 مواطنا بالأقسام الداخلية المجانية والاقتصادية والرعايات المركزة، كما تم تقديم خدمة الأشعة ل401 الف و579 حالة، منها (267 الف أشعة عادية، و 114 ألفا و481 أشعة مقطعية، و20 الف و98 أشعة تلفزيونية).

ولفت " عبدالغفار " إلي إجراء 5 آلاف جراحة صدر، بينهم 4 آلاف و222 جراحات صغرى، و581 جراحة متوسطة، و197 جراحة ذات مهارة فائقة، كما تم عمل منظار لـ ألف و 350 مواطنا، بينهم 996 منظار شعبي، و 354 منظار صدري، مشيرًا الى إنشاء قاعدة بيانات لمرضى الإلتهاب الرئوى الذين يتم حجزهم بمستشفيات الأمراض الصدرية لتلقى الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.

من جانبه ذكر الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أنه فى إطار خطة البرنامج القومى لمكافحة الدرن للكشف عن مرض الدرن الكامن بين مرضى الغسيل الكلوى فقد واصلت الحملة عملها بفحص أكثر من 24 ألف من المواطنين، بعدد 251 مركز غسيل كلوى في 19 محافظة، وهى "أسيوط، والشرقية، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقاهرة، وكفر الشيخ، وسوهاج، والبحيرة، والاسماعيلية، والمنيا، والدقهلية، والقليوبية، ودمياط، والمنيا، والسويس، والجيزة، وقنا، وبنى سويف"، كما تم البدء فى الإعداد لإدراج مراكز الغسيل الكلوى بمحافظات شمال سيناء والفيوم وأسوان والأقصر، بالاضافة إلى عمل تثقيف صحى لهؤلاء المرضى والعاملين بأقسام الغسيل الكلوى لرفع الوعي بطرق الوقاية والعلاج للمرض.

وقال " أمين " إنه تم مناظرة 7 ألاف و 73 حالة بمستشفيات الأمراض الصدرية بإستخدام تقنية "التشخيص عن بعد " بـ 13 مستشفي للأمراض الصدرية وهي مستشفي صدر (المرج، المعمورة، طنطا، المنصورة، بهوت، بورسعيد، المنيا، أسيوط، منوف، كفر الشيخ، و مستشفي صدر دمنهور بالإضافة إلى مستشفى صدر منوف وكفرالشيخ).