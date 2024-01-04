جهاز حماية المستهلك يعلن عن رقم جديد لخدمة واتساب لتلقى شكاوى المواطنين

كتب مدحت وهبة

أعلن جهاز حماية المستهلك أنه تم تغير رقم خدمة واتساب لتلقي شكاوي المواطنين ليكون 01000000329، وأن الخدمة تعمل علي مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، كما يمكن التواصل عبر الخط الساخن للجهاز 19588 من الخط الأرضي لتقديم الشكاوي والبلاغات أو الاستفسارات.

وكان إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك قد عقد اجتماعا مع قيادات الجهاز ومأموري الضبط القضائي عبر "فيديو كونفرانس" وقيادات ومديري أفرع الجهاز بالمحافظات، لمناقشة خُطة الجهاز في الرقابة علي الأسواق خلال الفترة الحالية علي مستوي الجمهورية، مع التأكيد علي ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد علي إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مع التشديد علي ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين مُحتكري السلع الإستراتيجية، فى ظل وجود توجيهات واضحة ومُحددة من رئيس مجلس الوزراء، وهي ضرورة مُتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق وإعتبار السلع الآتية هي سلع إستراتيجية "زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض، وأنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك ، وستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويُهيب الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار لكافة السلع ، والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.