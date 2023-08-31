اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. إتاحة حجز تذاكر القطارات بمنافذ ماكينات الدفع المباشر

الخميس، 31 أغسطس 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. إتاحة حجز تذاكر القطارات بمنافذ ماكينات الدفع المباشر محطة مصر - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

نتيجة الثانوية العامة دور ثانى 2023.. تعرف على موعد ظهورها
 
مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية لـ10 سبتمبر
 
الحكومة تنفى مد قرار عمل الموظفين "أون لاين" من المنزل حتى آخر سبتمبر
 
وزير الصحة يؤكد تقديم كل سبل الدعم لإنشاء وكالة الدواء الأفريقية "AMA"
 
الحكومة توافق على إصدار جديد من "سندات الساموراى" بقيمة 500 مليون دولار
 
تخصصات المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية ومميزاتها
 
التعليم العالي تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق كيانًا وهميًّا بالجيزة
 
تنسيق الدبلومات الفنية.. بدء حجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق غدًا
 
التعليم العالى تغلق كيانًا وهميًّا بالجيزة للمرة الثانية على التوالى
 
"التضامن" تنظم حملة "عشان ولادكم احسبوها صح" بمركز رعاية الصم بالكنيسة الأسقفية
 
وزارة العمل: نعمل مع شركاء التنمية للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
 

 


السكة الحديد

تذاكر القطارات

اخبار 24 ساعه

الثانويه العامه

الشهادات الاجنبيه

وزير الصحه

وكاله الدواء الافريقيه

سندات الساموراى

المدارس الفنيه

التعليم العالى

الكيانات الوهميه



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