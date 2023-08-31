أخبار × 24 ساعة.. إتاحة حجز تذاكر القطارات بمنافذ ماكينات الدفع المباشر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
نتيجة الثانوية العامة دور ثانى 2023.. تعرف على موعد ظهورها
مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية لـ10 سبتمبر
الحكومة تنفى مد قرار عمل الموظفين "أون لاين" من المنزل حتى آخر سبتمبر
وزير الصحة يؤكد تقديم كل سبل الدعم لإنشاء وكالة الدواء الأفريقية "AMA"
الحكومة توافق على إصدار جديد من "سندات الساموراى" بقيمة 500 مليون دولار
تخصصات المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية ومميزاتها
التعليم العالي تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق كيانًا وهميًّا بالجيزة
تنسيق الدبلومات الفنية.. بدء حجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق غدًا
التعليم العالى تغلق كيانًا وهميًّا بالجيزة للمرة الثانية على التوالى
"التضامن" تنظم حملة "عشان ولادكم احسبوها صح" بمركز رعاية الصم بالكنيسة الأسقفية
وزارة العمل: نعمل مع شركاء التنمية للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
الزراعة: معمل متبقيات المبيدات يختتم برنامجا تدريبيا حول إدارة الجودة فى معامل الاختبار
الزراعة: تعاون مكثف بين بحوث الصحراء ومحافظة شمال سيناء لدمج أبنائها فى التنمية
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