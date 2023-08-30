وزارة العمل: نعمل مع شركاء التنمية للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل من خلال مديرية العمل بمحافظة المنوفية عن تنظيم ندوة للتوعية ، حول ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة، بكلية الآداب بجامعة المنوفية للطلاب ضمن سلسلة ندوات التوعية التي تقوم بها داخل الحرم الجامعى فى ضوء بروتوكول التعاون المشترك مع الجامعة، لخدمة اكبر شريحة من الشباب وذلك بحضور عميد الكلية ونخبة من أساتذة الجامعة مسؤولين الأقسام ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتوعية الشباب وتشجيعهم على العمل الحر والمشروعات الصغيرة ، وأهمية ذلك فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقرير للوزارة ، انه وجه رسالة للشباب الجامعى قال فيها: أن الوزارة أطلقت حملة قومية وإعلامية لترسيخ ثقافة العمل الحر وتحسين الصورة الذهنية لقيمة العمل، واننا نعمل على قدم وساق مع شركاء التنمية للانتهاء من مراحل "الإستراتيجية الوطنية للتشغيل" و تعزيز علاقات العمل والتأكيد على أهمية العمل، وأكد على الدور المُهم للشباب فى هذه المرحلة وعلى ضرورة واهمية الإعلام في دعم التنمية وتوعية الشباب والمجتمع ومشاركة جميع أجهزة الدولة فى ذلك، موضحاً أن الدولة المصرية حريصة على وجود الشباب والجميع لبناء الوطن ومواكبة العصر وان يُشارك بدوره في بناء الجمهورية الجديدة .

وأضاف مدير المديرية أن وزارة العمل قامت بالعديد من المبادرات ،والأنشطة التي تخدم طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب أعمال وعمال"، من أجل المزيد من الإنتاجية لمواجهة كافة التحديات الراهنة ، وأن المديرية مستعدة لاستقبال كل الشباب من أبناء المحافظة ، وكذلك مراكز التدريب التي توفر برامج تدريبية مجانية لهم لتأهيلهم لسوق العمل من أجل النهوض بمستقبلهم وتوفير فرص عمل مناسبة وسد الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، وأيضاً تعمل على تشجيع الشباب على العمل الحر والمشروعات الصغيرة .

كما اختتمت مديرية العمل بمحافظة السويس ، البرنامج التدريبي المجاني الرابع على تعليم مهارات اللغة الانجليزية وتسليم شهادات إتمام التدريب لعدد 43 متدرب ومتدربة منهم 2 من ذوى الهمم، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم و إصقال مهاراتهم للالتحاق بفرص عمل لائقة ومناسبة تساهم في الحد من معدلات البطالة وتحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية العمل بالسويس في تقريره الذي تلقته الوزارة، انه استمع إلى آراء المتدربين في الدورة التدريبية المجانية التي وفرتها المديرية لهم ، والذين أشادوا بالبرنامج التدريبي والمهارات التي تعلموها خلال فترة التدريب، آملين بإستمرار تلك البرامج وتوفير برامج جديدة على وظائف المستقبل تؤهلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة ، مقدمين الشكر والتقدير لوزير العمل وفريق عمل المديرية على جهودهم لإنجاح فعاليات تلك الدورة التدريبية وتقديم مناهج تدريبية على أعلى مستوى على أيدي مدربين مؤهلين .

واَضاف مدير المديرية انه يمكن للشباب من الجنسين للالتحاق ببرامج التدريب المجانية التي توفرها المديرية التقديم بمراكز التدريب المهنى الثابتة وإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة ، من الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، واختيار البرنامج المناسب لهم من بين فرص التدريب المتاحة، كما يحصل المتدربين في نهاية الدورات التدريبية على شهادة معتمدة تؤهلهم لدخول سوق العمل.