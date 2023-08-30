تخصصات المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية ومميزاتها

محمود طه حسين

استحدثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصصات مهمة بالتعليم الفني تلبى احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل ومن أهم التخصصات التي تم استحداثها تلك التي جاءت ب مدارس التكنولوجيا التطبيقية كالتالى:

ـ تخصص الذكاء الاصطناعى بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر.

ـ الخدمات اللوجستية سة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط.

ـ تكنولوجيا نجارة أثاث وتكنولوجيا تشطيب أثاث دهانات وتنجيد.

ـ تخصص تكنولوجيا الطباعة بمدرسة السويدى المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصص تكنولوجيا صناعة الدواء بمدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وصناعة الدواء.

ـ تخصص الصناعات المتكاملة لفرش السيارات واليخوت والطائرات بمدرسة جينز كار للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات فنون الطهى والأغذية والمشروبات وصيانة المنشآت بمدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصص الذكاء الاصطناعى بمدرسة step بسوهاج للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات ميكاترونيكس ـ صناعات كهربائية ـ ملابس جاهزة بمدرسة البنك الأهلى المصرى للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات " اتصالات ـ شبكات وأمن معلومات ـ تطوير مواقع وبرمجيات" بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط.

ـ تخصص تنسيق الحدائق بمدرسة صناع الغد للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصص إدارة وتشغيل مطاعم بمدرسة الشهيد أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصص فنى لاندسكيب محترف بمدرسة BSL للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات " تكنولوجيا صب وتشكيل الفخار والخزف ـ تكنولوجيا النقش والزخرفة على الفخار والخزف" بمدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات " الإنتاج النباتى ـ الإنتاج الداجنى ـ الهندسة الزراعية ـ التصنيع الغذائي"، بمدرسة محمود العنانة للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات " فحص واختيار بلوكات الرخام ـ الصيانة العامة لخطوط الجلى ـ صيانة شاسيهات SPD" بمدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات " الهندسة الزراعية ـ الأراضى والمياه ـ الاقتصاد الزراعى ـ البساتين ـ المحاصيل الزراعية ـ الإنتاج الحيوانى"، بمدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات " برمجة ـ قواعد بيانات ـ إدارة مشاريع، بمدرسة NTG للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصص تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان بمدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات" ميكانيكا وكهرباء ـ مراقبة جودة ـ سلامة غذء بمدرسة البنك الأهلى المصرى للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الغذائية.

ـ تخصص البتروكيماويات بمدرسة سيدبيك للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات" فنى تكنولوجيا صناعات حيوية ـ فنى صناعات وتسجيلات دوائية ـ فنى مساعد صيدلة" بمدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية التطبيقية.

ـ تخصصات" المجال العقارى ـ الهيكل الإنشائى وأعمال التشطيبات والبنية التحتية وتنسيق الموقع العام ـ المجال الفندقى ـ تشغيل فنادق بمدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات تكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا التبريد والتكييف وتكنولوجيا الميكانيكا واللوجيستيات بمدارس العربى للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات شطيبات وصيانة معمارية والتبريد والتكييف والكهرباء والشبكات المتخصصة للمنشآت بمدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصص ميكاترونيات بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

ـ تخصصات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - البتروكيماويات والكمياء الصناعية – التبريد وتكيف الهواء - تشغيل المعادن - تشكيل ولحام المعادن - سباكة المعادن والمعالجة الحرارية - صيانة ميكانيكية وهيدروليك - اثاث خشبى -إلكترونيات - معدات كهربية – تركيبات كهربية بمدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات بمدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات الكهرباء والميكانيكا بمدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ الاتمتة الصناعية Automation Industrial وصيانة كهربائية بمدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تكنولوجيا الانتاج الحيواني والداجني وتكنولوجيا الزراعة والري بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصص تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات جارة التجزئة )قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، قسم المبيعات وخدمة العمالء ، قسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية بمدرسة بى تك للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات تكنولوجيا الفنون الرقمية والألعاب ـ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى

المراقبة والإنذار بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تكنولوجيا إنتاج و تصنيع الألبان بمدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة وتكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الصوتـ تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير ـ تكنولوجيا تصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية ـ تكنولوجيا تفصيل مالبس وأزياء العروض الفنية ـ تكنولوجيا مكياج وتنكر وأقنعة بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ إصلاح وصيانة السيارات بمدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات " صيانة وإصلاح السيارات ـ النقل والحافلات ـ صيانة وإصلاح السيارات "مركبات خفيفة ( ـ صيانة وإصلاح السيارات " الطلاء" ـ صيانة واصلاح السيارات "السمكرة" بمدرسة غبور 1 الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصص تكنولوجيا المعلومات والشبكات ـ تشغيل وصيانة معدات الطاقة ـ الصيانة الكهربائية ـ تخصص اللوجيستيات بمدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصص اللحام تخصص صيانة المعدات الكهربية والميكانيكية تخصص تجميع وتشطيب السيارات التجارية بمدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ فنى طباعة بمدرسة مدحت السويدى المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تكنولوجيا تصنيع الأثاث بمدرسة أفروإيجبت للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تشكيل معادن صناعة الطائرات وهيدروليكا الطائرات وتصنيع دوائر كهربائية للطائرات بمدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ فنى إنتاج صناعات كيماوية وأسمدة فوسفاتية بمدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تقبل مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

ـ توفر فرصة تدريبية كبيرة للطلاب الدارسين بها.

ـ يجب على يزيد عمر المتقدم على 18 عام في 1 أكتوبر من كل عام.

ـ توفر حوافز مادية للطلاب خلال فترة التدريب وأيضا فرص عمل.

ـ يحصل الطالب على شهادة دبلوم 3 سنوات ولديه فرصة الالتحاق بالجامعات التكنولوجية وكليات الهندسة.