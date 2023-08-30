"التضامن" تنظم حملة "عشان ولادكم احسبوها صح" بمركز رعاية الصم بالكنيسة الأسقفية

كتب: محمد الأحمدى

استضافت وحدة الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية بالزمالك، مسئولى وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق حملة "عشان ولادكم.. احسبوها صح"، بحضور 23 شخصًا من العاملين بالوحدة، بالإضافة إلى عمال الخيامية والنجارة، وذلك بوحدة تعليم الصم وضعاف السمع.

وتهدف الحملة إلي توعية الأسر من أجل تربية الأطفال وحمايتهم من مخاطر الحياة وبناء بيئة صحية آمنة للأطفال، بالإضافة لكيفية الاهتمام بهم من الناحية النفسية وتقديم الحب لهم.

وتتضمن الورشة مناقشة أساليب التعامل مع مرحلة المراهقة وحماية الأولاد من العلاقات السيئة وأصدقاء السوء وممارسة العادات السيئة مثل التدخين.

وفى سياق متصل، كان طلاب مبادرة "إنه كوكبنا" من كلًا من مدرسة القديس يوسف بالزمالك والمدرسة الأسقفية والمعاهد الأزهرية بمنوف، زارو محطة تحلية مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة الحامولى بالمنوفية، وذلك تحت رعاية الكنيسة الأسقفية وبالاشتراك مع بيت العائلة المصرية.

وتهدف الزيارة إلى توعية الأطفال عن مخاطر تلوث مياه الشرب بالمواد البلاستيكية والغازات الدفيئة، بالإضافة لتأثير الاحتباس الحراري على مياه الشرب.

وتضمن اليوم شرح مُبسط لعملية تنقية المياه بالمواد الصديقة للبيئة وتكلفتها، بالإضافة للإشارة لأهمية الحفاظ علي مياه نهر النيل من خلال التجربة العملية في المحطات، من خلال استخدام أفضل الماكينات والطرق المُستخدمة عالميًا.

وشمل اليوم إلقاء محاضرة تحت عنوان "كيفية عمل أشجار صناعية صديقة للبيئة" للمساعدة في عملية إنتاج الأكسجين وامتصاص غاز ثاني أُكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة وذلك بمقر المدرسة الأسقفية بمدينة منوف.

جدير بالذكر أن مبادرة "إنه كوكبنا" جاءت تباعًا لسلسلة من المشروعات والمبادرات التى تجمع الشباب فى المجتمع مع بعضهم البعض بهدف تطوير ثقافة الحوار بين أطفال المدارس المصرية الذى بدوره سيؤدى إلى فهم الآخر وقيمه، إذ يعتمد المشروع على اتباع أساليب مختلفة لتجسيد ثقافة الحوار فى الأنشطة المدرسية حتى تصبح مصدرًا للاستمتاع بالإضافة لإتاحة الحرية والمسئولية للأطفال ليتمكنوا من إدارة المشروع بأنفسهم تحت رعاية وإرشاد المعلمين فى جو يسوده الانفتاح والقبول.