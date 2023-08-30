وزيرة البيئة: فرص واعدة فى أول مؤتمر للاستثمار البيئى والمناخى بمصر

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أنه سيتم إطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي في مصر الشهر المقبل، وسيضم حزم من الفرص الاستثمارية الواعدة فى عدة مجالات، منها إدارة المخلفات وإدارة المناطق المحمية والخروج بالعديد من الاستراتيجيات للتعامل مع المخلفات بأنواعها، ومنها استراتيجية إدارة مخلفات البناء والهدم، والتي تعتمد بشكل كبير على تغيير الفكر حول هذا المخلف وكيفية الاستفادة منه.

وأشارت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة أن مصر تفتح المجال للاستثمارات في المخلفات بأنواعها، لتحويلها من تحدي ومشكلة إلى فرصة، وبدأت منذ سنوات في تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، بإصدارأول قانون لإدارة المخلفات في تنظيم عملية إدارتها، وتحديد الأدوار والمسئوليات، والتشديد على أهمية دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة في التخطيط والتنظيم والرقابة للمنظومة وكذلك اشراك القطاع الخاص فيها.

ونوهت نوهت وزيرة البيئة الى أن التحديات البيئية يمكن أن تكون فرص استثمارية واعدة، مسترشدة بتجربة تحويل حرق قش الأرز من تحدي إلى فرصة بتشجيع المزارعين على عدم حرقه، وتجربة التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والحيوانية، ودراسة مشروع تدوير مخلفات البناء والهدم كنموذجا للمشروعات التي يتم اطلاقها خلال المؤتمر.

جدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كانت عقدت اجتماع، مؤخرا مع أحد المستثمرين المصريين لبحث فرص الاستثمار فى مجال مخلفات المجازر، لإنتاج الجيلاتين الدوائي منها.