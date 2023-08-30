الحكومة تنفى مد قرار عمل الموظفين "أون لاين" من المنزل حتى آخر سبتمبر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشوراً منسوباً لمجلس الوزراء يتضمن قراراً بمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023.. أكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، مُشيراً إلى أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الـ "أون لاين" قد صدر ليتم تطبيقه خلال شهر أغسطس الجاري فقط، ولن يتم مد هذا القرار خلال شهر سبتمبر المقبل، مناشداً العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
الحكومة تنفى مد قرار عمل الموظفين "أون لاين" من المنزل حتى آخر سبتمبرالأربعاء، 30 أغسطس 2023 05:00 م
نفى الحكومة
كتبت هند مختار
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