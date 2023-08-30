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مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية لـ10 سبتمبر

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 05:39 م
مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية لـ10 سبتمبر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

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قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية حتي يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، وذلك نظرًا لتأخر وصول بعض شهادات الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية لهذا العام 2023،

 

وأضاف بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، ان القرار جاء حرصًا على مصلحة الطلاب، ولإتاحة الفرصة أمامهم للتقدم بأوراقهم لمكتب التنسيق بمقره الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس.

 

كان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) عام 2023، للالتحاق بالعام الدراسى 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها فى العام الماضى، وفق الحدود الدنيا التالية:

1- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.

 

2- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 90% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعى، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

 

3- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات.

 

4- أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكُلى أو الاعتبارى لدرجات الطالب، وذلك فى حدود الأعداد المقررة لكل شهادة.


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