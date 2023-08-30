السكة الحديد تتيح حجز تذاكر القطارات بمنافذ ماكينات الدفع المباشر.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أتاحت هيئة السكة الحديد، حجز تذاكر السفر على جميع القطارات (الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية ) للوجهين البحرى والقبلى من خلال منظومة الدفع الفورى من منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكافة المنافذ والتى تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

وفى النقاط التالية تفاصيل الحجز عن طريق ماكينات الدفع بالمحال التجارية على مستوى الجمهورية:

1. قطارات السفر التي يتم الحجز عليها ( ثالثة مكيفة / تهوية ديناميكية ) .

2. يتم اختيار تاريخ الرحلة ومحطتي السفر والوصول ودرجة السفر .

3. يتم الحجز بالرقم القومى الخاص بالراكب وبحد أقصى 4 تذاكر وعدم تواجد التذاكر مع راكب أخر غير صاحب الرقم القومي.

4. في حالة إلغاء السفر يتم إرجاع التذاكر الي شبايك الحجز بمحطة القطار وفق قواعد وتعليمات إرجاع التذاكر بالهيئة.

5. يتم الحجز عن طريق أى ماكينة من ماكينات فورى المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 320 ألف منفذ بيع وذلك بالدخول على أيقونة سكك حديد مصر أو كود رقم 212.

ويأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ والتوجه بها إلى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار.

ويأتى ذلك فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها وتنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلاً عليهم.