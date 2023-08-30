اليوم السابع
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الأربعاء، 30 أغسطس 2023 04:32 م
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التضامن تبدأ تسجيل بيانات المكلفين بأداء الخدمة العامة من خريجى الجامعات 3 سبتمبر

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 03:00 م
التضامن تبدأ تسجيل بيانات المكلفين بأداء الخدمة العامة من خريجى الجامعات 3 سبتمبر وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى تكليف الدفعة "101"من خريجى الجامعات والمعاهد العليا ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة، لمدة عام اعتباراً من بداية شهر اكتوبر 2023 على أن يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم 3  سبتمبر المقبل.
 
ويتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، فالإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية.
 
مجالات التكليف  في المشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرامج وعي وفرصة و تكافل وكرامة والمشروطية الصحية و2 كفاية ولا أمية مع تكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية، وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر الاجتماعى ، والمجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.
 
 
 
 
 
 
 
 

وزيرة التضامن

الخدمة العامة

اداء الخدمة العامة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا



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