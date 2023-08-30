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نتيجة الثانوية العامة دور ثانى 2023.. تعرف على موعد ظهورها

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 07:25 م
نتيجة الثانوية العامة دور ثانى 2023.. تعرف على موعد ظهورها نتيجة الثانوية العامة 2023
كتب: محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه يتم مراعاة الطلاب أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة دور ثان، موضحة أن نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني ستكون مرتفعة وأعلى من نسبة نجاح الدور الأول، مشيرة إلى أن التصحيح يعتمد على ضوابط وآليات يتم الالتزام بها مع مراعاة حالات الطلاب التى تحتاج درجات للوصول إلى درجة النجاح أيضا وفق القواعد المنظمة لمنح درجات رأفة للطلاب. 

 

وينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023، عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، حيث من المقرر أن تعتمد نتيجة الثانوية العامة دور ثان مطلع الأسبوع المقبل ، ويتيح اليوم السابع للطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة دور ثان الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023 برقم الجلوس.

 

وأدى أمس طلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم أداء امتحان الدور الثانى في مادة "الأحياء"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الفلسفة والمنطق"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة "اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات (الكيمياء- الفيزياء)"، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة ثانية ".


نتيجه الثانويه العامه دور ثانى 2023

الثانويه العامه

نتيجه الثانويه العامه

نتيجه الثانويه العامه دور ثانى

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