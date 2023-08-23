أخبار 24 ساعة.. التعليم العالى تعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
الصحة: متحور كورونا الجديد الأسرع انتشارا ولا يحتاج المصاب دخول المستشفى
وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
التعليم تصدر كتابا دوريا للتأكد من جاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد
الزراعة تطبق دورة القمح الموسم القادم لتغطية 100% من المساحة المستهدفة
وزير النقل يوافق على طلب محافظ بورسعيد بإقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر
الصحة تكشف أهمية لقاح كورونا فى الحماية من الإصابة بالمتحور الجديد إيريس
متحدث الصحة: متحور كورونا الجديد لا يتطلب إجراءات احترازية.. وننصح بالكمامة
وزير الصحة يطلق مبادرة رئيس الجمهورية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"
"التموين" تفحص اليوم عروض الشركات لتوريد القمح المستورد
الصحة: تقديم 398 ألفا و887 خدمة فى المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية
النقل تنتهى من تنفيذ 5 مشروعات بمترو الأنفاق والجر الكهربائى.. تعرف عليها
الصحة تكشف أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG-5.2 وتؤكد: بسيطة وغير مقلقة
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