اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 03:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تكشف أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG-5.2 وتؤكد: بسيطة وغير مقلقة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 01:45 م
الصحة تكشف أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG-5.2 وتؤكد: بسيطة وغير مقلقة وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن أعراض الإصابة بتمحور EG-5.2 هى أعراض بسيطة وغير مقلقة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أى إجراءات إضافية.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التوصيات الطبية مازالت هى التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التى تؤثر على استجابة الجهاز المناعى للجسم، والتطهير المستمر للأيدى والأسطح، واستخدام الكمامات فى الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمصابين بأعراض تنفسية، وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة، علما بأنه يتم دوريا متابعة الوضع الوبائى العالمى والمحلي.

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "تقوم الوزارة بتطبيق برامج ترصد المواقع المختارة فى عدة مستشفيات موزعة جغرافيًا على جمهورية مصر العربية، ومنها ترصد الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا فى العيادات الخارجية ويتم تطبيقه فى 12 منشأة طبية، وترصد الأمراض التنفسية الحادة للمرضى المحجوزين فى الأقسام الداخلية ويتم تطبيقه فى 17 منشأة طبية، حيث يتم أخذ عينات مسحات حلق وأنف وويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسى المخلوى لجميع العينات بصفة دورية".

 

ويقوم قطاع الطب الوقائى، بوزارة الصحة والسكان بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أى تغيرات فى عوامل حدوث العدوى.


الصحة

كورونا

المتحور الجديد لكورونا



الموضوعات المتعلقة

وزارة الصحة تكشف الوضع الحالى لحالات الإصابة والوفيات بالمتحور الجديد (EG.5) حول العالم خلال آخر 28 يوما.. حسام عبد الغفار: 4 طرق مهمة للوقاية من الإصابة ولا توجد حالات بالمتحور الجديد داخل مصر

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 07:00 ص

وزير الصحة يشارك فى الجلسة الختامية للعمل الصحى بمجموعة الـ20 فى الهند

الأحد، 20 أغسطس 2023 05:04 م

وزير الصحة يبحث مع نظيره الهندي التعاون في تصنيع الأدوية واللقاحات والسياحة الصحية

السبت، 19 أغسطس 2023 10:09 ص

وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودى تطورات ملفات التعاون بين البلدين

الجمعة، 18 أغسطس 2023 06:38 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة