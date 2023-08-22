الصحة تكشف أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG-5.2 وتؤكد: بسيطة وغير مقلقة

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن أعراض الإصابة بتمحور EG-5.2 هى أعراض بسيطة وغير مقلقة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أى إجراءات إضافية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التوصيات الطبية مازالت هى التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التى تؤثر على استجابة الجهاز المناعى للجسم، والتطهير المستمر للأيدى والأسطح، واستخدام الكمامات فى الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمصابين بأعراض تنفسية، وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة، علما بأنه يتم دوريا متابعة الوضع الوبائى العالمى والمحلي.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "تقوم الوزارة بتطبيق برامج ترصد المواقع المختارة فى عدة مستشفيات موزعة جغرافيًا على جمهورية مصر العربية، ومنها ترصد الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا فى العيادات الخارجية ويتم تطبيقه فى 12 منشأة طبية، وترصد الأمراض التنفسية الحادة للمرضى المحجوزين فى الأقسام الداخلية ويتم تطبيقه فى 17 منشأة طبية، حيث يتم أخذ عينات مسحات حلق وأنف وويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسى المخلوى لجميع العينات بصفة دورية".

ويقوم قطاع الطب الوقائى، بوزارة الصحة والسكان بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أى تغيرات فى عوامل حدوث العدوى.