اليوم السابع
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التعليم: نسبة طلاب الثانوية الحاصلين على تعديل الدرجات ضئيلة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 10:09 م
التعليم: نسبة طلاب الثانوية الحاصلين على تعديل الدرجات ضئيلة شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم
كتب الأمير نصرى

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قال شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه منذ تقديم التظلمات لطلاب الثانوية العامة على الموقع تم توضيح الخطوات والتقديم إلكترونيا وتحديد المكان الذى سيتوجه إليه والتحقق من أوراقه، وإذا تم إثبات حصوله على درجات سيتم التأكيد على هذا الأمر والتواصل مع الطالب وتعديل درجته وإبلاغ مكتب التنسيق.
 
وأضاف شادى زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أن نسبة الطلاب الذين حصلوا على تعديل الدرجات كانت ضئيلة مما يؤكد أن الكنترول كان دقيقا وبالتالى كانت نسبة الحصول على درجات كانت ضئيلة.
 
وعن تطوير المناهج للمراحل الابتدائى والثانوى قال شادى زلطة إنه تم الإنتهاء من مرحلة الصف السادس الابتدائى وجارى تطوير المرحلة الإعدادية.
 
 
 

الشادى زلطة

وزارة التربية والتعليم

التظلمات

التنسيق

المرحلة الإعدادية



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