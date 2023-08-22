معهد صحة الحيوان يختتم دورات تدريب تأهيل الخريجين لسوق العمل فى "سلامة الغذاء"

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية انه في اطار سعي المعهد لإعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل بمحافظة الدقهلية تم تنفيذ حفل سلسلة الدورات التدريبية لتأهيل الخريجين لسوق العمل في مجال " سلامة الغذاء ".

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي وتحت اشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .

واضاف شاهين ان معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعملة الفرعي بالمنصورة قام بدوره التنويري والإرشادي والتوعوي والمشاركة المجتمعية الفعالة من خلال رفع كفاءة وتأهيل وبناء قدرات شباب الخريجين لسوق العمل حيث أن التدريب الصيفي لشباب الخريجين من كليات ( الطب البيطري – العلوم – الزراعة – البيولوجي )، وإنطلاقاً من المبادرة العظيمة حياة كريمة تم تدريب " 562 " طالب مجاناً من خلال المشاركة المجتمعية لتحقيق الأهداف الإجتماعية للمحافظة .

وأشاد مدير المعهد بالدعم اللا محدود من وزير الزراعة لكل مؤسسات الوزارة لتصبح معاملها في منصات المعامل الدولية والتشجيع المستمر للمشاركة المجتمعية لمساعدة المواطنين وخاصة القرى الأكثر إحتياجاً تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".