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التعليم تصدر كتابا دوريا للتأكد من جاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 08:47 م
التعليم تصدر كتابا دوريا للتأكد من جاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، كتابا دوريا رقم (30) بتاريخ 22/8/2023، وذلك فى إطار استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024/2023، وحرصاً على التأكد من جاهزية المدارس، وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة .

وتضمن الكتاب الدورى التنبيه على جميع الجهات المعنية الالتزام بتكليف مدير المدرسة بتحديد مسئول من العاملين بالمدرسة للمرور على عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية، ورفع تقرير أسبوعي لفروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات، ومعاونة وتسهيل عمل لجان المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد واعتماد الاستمارات الخاصة بذلك لكل مدرسة.

كما تضمن الكتاب الدوري إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات، داخل وخارج المبانى.

وتضمن الكتاب الدورى أيضا التأكد من إجراء التفتيش اليومي على حالة المبنى بالكامل، والتدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب، والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبنى، وعدد المخارج، مع تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج، بالإضافة إلى عقد ورش عمل للمديريات والإدارات التعليمية؛ للتعريف بآليات الصيانة البسيطة، والنظافة بالتنسيق مع مهندسي الأبنية التعليمية في المحافظات.

وتضمن الكتاب الدوري أيضا التأكيد على إتاحة دليل الصيانة البسيطة، ودليل النظافة على موقع الوزارة، والتزام جميع مديري المدارس بطباعته، وتنفيذ ما ورد به من تعليمات، فضلا عن التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة درءا للأخطار قبل بداية العام الدراسي واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.

وجاء فى الكتاب الدورى أيضا التأكيد على تنسيق إدارة المدرسة مع الحي؛ لرفع الإشغالات وإزالة القمامة من المنطقة المحيطة بالمدرسة، فضلا على التأكيد على توافر عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة، مثل: (تواجد أغطية غرف تفتيش، وصلاحية سقف خزانات الصرف الصحي، وسلامة بوابات المدرسة وتثبيتها وصلاحية ألعاب رياض الأطفال).

كما تضمن الكتاب الدورى تكليف المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المبانى، أو أى أعمال أخرى تؤثر على العملية التعليمية بالتنسيق مع مدير فرع الهيئه بالمديرية.

وشدد الكتاب الدورى على تحقيق الصالح العام، وأنه يتعين على جميع الجهات المختصة، التنبيه بالالتزام بالتعليمات الواردة بهذا الكتاب ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.


التربية والتعليم

جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

كتاب دورى استعداداً للعام الدراسي الجديد

اخبار مصر



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