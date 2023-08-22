الصحة تكشف أهمية لقاح كورونا فى الحماية من الإصابة بالمتحور الجديد إيريس

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا مهم في الوقاية من المتحور الجديد، حيث أشارت إلى أنه لا يوجد توصيات طبية باتخاذ أى إجراءات إضافية وأن التوصيات الطبية ما زالت هى التطعيم بالجرعات المعززة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن أعراض الإصابة بتمحور EG-5.2 هي أعراض بسيطة، وتابعت: الفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: التطهير المستمر للأيدى والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية يحمى من العدوى ويمكن للمصابين بأعراض تنفسية، وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة.