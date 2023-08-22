وزير النقل يوافق على طلب محافظ بورسعيد بإقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر

وافق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على طلب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الخاص بإقامة محطة سكة حديد بمدينة "سلام مصر" شرق بورسعيد، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لتعمير المدينة الجديدة، وتزويدها بجميع الخدمات التي تساهم في التيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لتفقد سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وتجديد خط السكة الحديد (الفردان _ بئر العبد _ وصلة ميناء شرق بورسعيد)، بحضور الجهات المعنية.

ويأتي إنشاء محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر ضمن خطة موسعة لإعمار وتنمية مدينة سلام بالشكل الأمثل، و تقديم جميع أوجه الدعم لإقامة مجتمع عمراني متكامل.

يذكر أن مدينة بورسعيد الجديدة "سلام" إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد والتى تم إنشاؤها تماشيآ مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة فى كافة الاتجاهات.