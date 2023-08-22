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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 09:10 م
وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب: محمد صبحى

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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

▪️د. حسان حمدي عبدالرحمن نعماني رئيسًا لجامعة سوهاج.

 

 ▪️د. محمود السعيد محمود عبدالرحمن نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

▪️د. أحمد عبدالله محمد الروبي عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد.

 

▪️د. أحمد محمد عبدالقادر حامد عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة بور سعيد.

 

▪️د. محمد فهمي النعمان عميدًا لكلية الطب جامعة المنوفية.

 

▪️د. أسامة عز الدين إمام علي عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان.


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