الصحة: متحور كورونا الجديد الأسرع انتشارا ولا يحتاج المصاب دخول المستشفى

كتب الأمير نصرى

تحدث الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن متحور كورونا الجديد قائلا:" الوزارة أصدرت بيانات منذ فترة عن المتحور الجديد لكورونا، وأنه لم يثبت أنه يؤدى لمرض أشد أو معدلات الوفيات أو دخلوا المستشفيات، مؤكدا أنه لدينا نظام ترصد قوى لترصد الأمراض التنفسية وغيرها".

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أنه أثناء الترصد رصدنا 2 من الأشخاص دخلوا المستشفى وتم إثبات وجود المتحور لديهم، وعلى أى مصابين بأى أمراض فيروسية ارتداء الكمامات حتى لا يصيبوا غيرهم.

واوضح حسام عبد الغفار أن هذا المتحور هو الأسرع إنتشارا ولا يؤدى لدخول المستشفيات، ولا يوجد تغيير بسبب هذا المتحور.