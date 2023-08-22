اليوم السابع
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جامعة القاهرة: السيطرة على حريق محدود بواجهة معهد الأورام دون أى خسائر

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 09:11 م
جامعة القاهرة: السيطرة على حريق محدود بواجهة معهد الأورام دون أى خسائر الواجهة الأمامية لمعهد الأورام
كتب محمد صبحى

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صرح الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، بحدوث حريق محدود جدا أسفل الواجهة الأمامية للمستشفى الشمالى للمعهد القومى للأورام بفم الخليج، وتم اكتشافه والسيطرة عليه بواسطة إدارة الدفاع المدني بالمعهد، وتم إطفاء الحريق وتأمين المكان بالكامل.

 

وأكد المستشار الإعلامى، أن مساحة الحريق لا تتعدى مترا واحدا، ولم تحدث أى آثار تذكر، كما لم تحدث أى مشاكل بشرية أو إصابات أو خسائر مادية داخل المستشفى ولم يتأثر سير العمل بالمعهد طبقا لما أكده د محمد عبد المعطي عميد المعهد، لافتًا أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة تابع الأمر مباشرة، ووجه بتشكيل لجنة فورا للتعرف على أسباب الحريق لتلافيها في المستقبل.

 

وتهيب جامعة القاهرة بعدم الانسياق وراء كل ما ينشر من أخبار ومعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تهيب الجامعة بالمواقع الإخبارية الرجوع إلى المكتب الإعلامي الرسمي للتأكد من مدى صحة أي معلومة، وتؤكد أن ما نشرته بعض المواقع من صور ليس لها علاقة بمعهد الأورام من قريب أو بعيد.


جامعة القاهرة

معهد الاورام

اخبار مصر

حريق معهد الأورام



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