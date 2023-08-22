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"التموين" تفحص اليوم عروض الشركات لتوريد القمح المستورد

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 04:23 م
"التموين" تفحص اليوم عروض الشركات لتوريد القمح المستورد قمح - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تفحص وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، عروض الشركات التي تقدمت، للمشاركة في المناقصة التي أعلنت عنها للتعاقد على شراء الأقماح لاستمرار تأمين المخزون الاستراتيجي.

وعلى مدار الفترة الماضية، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تداول القمح بالبورصة المصرية وتوفيره للمطاحن، حيث تم طرح ما يقرب من 923 ألف طن قمح  للمطاحن من خلال البورصة السلعية حتى الآن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار في الأسواق الأخرى بجانب طرح كميات من الذرة الصفراء المستورد المخزون لدى وزارة التموين لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن.

 

 

 


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