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أخبار × 24 ساعة.. 150 مليار جنيه لمشروعات حياة كريمة خلال خطة 23/24

الأربعاء، 31 مايو 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. 150 مليار جنيه لمشروعات حياة كريمة خلال خطة 23/24 حياة كريمة
كتب محمد صبحى

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، وإليكم أهم الأخبار: 

التعليم: تظليل دائرتين فى إجابة السؤال الاختيارى بالثانوية يحرم الطالب من الدرجة

التعليم: امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع بدون أجزاء مقالية

اعرف نتيجة صفوف النقل 2023 في محافظة القاهرة برقم الجلوس

وزير الكهرباء يبحث التعاون مع نائب الرئيس التنفيذى لشركة CTGI الصينية

وزيرة التضامن تعلن سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة 10 يونيو

عيد الأضحى ورأس السنة الهجرية والمولد النبوى.. اعرف الإجازات الرسمية حتى نهاية 2023

 


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