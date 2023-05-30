اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مايو 2023 01:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة التضامن تعلن سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة 10 يونيو

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:49 م
وزيرة التضامن تعلن سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة 10 يونيو الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلي الأراضي المقدسة إيذانًا ببدء موسم الحج للعام الحالي 1444هـ - 2023م، يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل إلى المدينة المنورة، حيث ستكون البداية مع حجاج محافظات " الجيزة- المنوفية- الإسماعيلية".
 
وأضافت القباج أنه عقب ذلك سيتوالي سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية علي مراحل حتى يوم21 يونيو المقبل،حيث يصل آخر الأفواج إلي الأراضي المقدسة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران، وتجهيز مكتب بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار تذاكر سفر جميع حجاج الجمعيات الأهلية.
 
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي برفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، مشيرة إلي أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلي المملكة العربية السعودية.
 
ومن جانبه أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي أنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالي، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، فقد تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران،  كما تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلي تخصيص مشرفين للعمل علي متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، فقد تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلاً عن التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.
 
وأضاف عبد الموجود أنه تم عقد ندوات وبرامج برامج تدريبية للحجاج في مختلف محافظات الجمهورية للتوعية حول مناسك الحج والإرشادات اللازمة لضيوف الرحمن، وهو الأمر الذي لقى ترحيبا كبيرا من الحجاج.
 
أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي
أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي
 

وزيرة التضامن

حج الجمعيات الاهلية

سفر حججاج الجمعيات

سفر اول افواج حج الجمعيات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف

الأربعاء، 17 مايو 2023 09:00 ص

الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية.. التفاصيل

الإثنين، 15 مايو 2023 09:00 ص

استلام الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية.. تقديم شهادة تحركات من الجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.. وتصاريح السفر لمن يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من العمل

السبت، 13 مايو 2023 11:00 ص

حج الجمعيات الأهلية.. التضامن تعلن توفير كافة الخدمات للحجاج خلال الإقامة بالسعودية.. فيديو

الخميس، 20 أبريل 2023 04:00 ص

اليوم.. آخر موعد لسداد رسوم مشتركى حج الجمعيات الأهلية

الأربعاء، 19 أبريل 2023 06:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة