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التعليم: امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع بدون أجزاء مقالية

الثلاثاء، 30 مايو 2023 02:28 م
التعليم: امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع بدون أجزاء مقالية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة فى المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة ستكون بلا أسئلة مقالية وسوف تعتمد على الأجزاء أو الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، وسوف يتسلم الطالب ورقة البابل شيت فقط للإجابة عن الأسئلة الاختيارية، كما ستعقد الامتحانات فى المدارس بلجان مؤمنة لجميع المواد سواء الأساسية أو التى لا تضاف إلى مجموع الطالب، مضيفة أن المواد غير المضافة للمجموع نجاح ورسوب ولكن لا تضاف إلى مجموع الطالب ومن ثم عدم دخول الامتحان يحرم الطالب من النجاح فى الدور الأول للثانوية العامة.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.
 
وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.
 
 
 

التربية والتعليم

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